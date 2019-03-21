0553 313 94 23

Adalet Ormanı’nda meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi” kapsamında Samsun’un Bafra ilçesinde oluşturulan Adalet Ormanı’na meyve fidesi dikimi gerçekleştirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:31
Adalet Ormanı’nda meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi” kapsamında Samsun’un Bafra ilçesinde oluşturulan Adalet Ormanı’na meyve fidesi dikimi gerçekleştirildi.


Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun yan tarafında bulunan Adalet Ormanı’nda 150 adet ceviz, 50 adet dut ağacı toprakla buluşturuldu.


Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Tuğrul Türkmen, “Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulundurulan Hükümlüler ile Denetimli Serbestlik Müdürlüklerin uygulamaları kapsamında kamu yararına çalıştırılan yükümlülerin ağaçlandırma faaliyetlerinde istihdam edilmeleri yolundaki uzun bir süredir devam etmektedir.Ağaçlandırma çalışmalarının daha sistematik ve koordineli bir biçimde yürütülebilmesi ve ağaçlandırma ve ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandırılılabilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile ’Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi’ başlatılmıştır. Bu proje hükümlü ve yükümlülerin sosyal sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden topluma kazandırılmaları hedeflenmektedir. Ayrıca ülkemizin ağaçlandırılması, bozuk ormanların iyileştirilmesi ve ülkemizin yeşillendirilmesine de büyük katkı sağlayacaktır” dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Tuğrul Türkmen’in konuşmasının ardından meyve fidanları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Sağlık İlçe Müdürü Dr. Aytaç Akın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti başkanları ve adliye mensupları katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    1. İngiliz Financial Times'tan şaşırtan..
    2. Öğretmenler mahsur kalan güvercini..
    3. Burhaniye’de Palyatif ve Yoğun Bakım..
    4. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında..
    5. TÜMSİAD üyelerine istihdam destekleri..
    6. ‘Tebessüm etmemenin’ yasak olduğu kafe
    7. Başkan Adayı Arslan: “Adapazarı..
    8. Didim Belediyesi, Romanlara yeni..
    9. Mavi renge boyanan lahit temizlendi
    10. Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde..
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HDP..
    12. Üniversitelerde nevruz ateşi yandı
    13. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
    14. "Züccaciyede hareketlenme meydana..
    15. Süper Lig’in, en değerlileri Yusuf..
    16. 2019 Türkiye Duatlon Finali,..
    17. "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    18. Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz'u..
    19. Etkinlikler ‘Fazilet’in Tımarhanesinde..
    20. TAYSAD’dan vergi indirimi açıklaması
    21. Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede..
    22. Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine..
    23. Arnavutluk muhalefetinden erken seçim..
    24. YADEM yaşlıları ağırlandı
    25. Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    26. Başkan Memduh Büyükkılıç "Havacılık..
    27. Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi
    28. İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’..
    29. Down sendromlu şampiyonlar..
    30. Mourinho kendisine gelen teklifleri..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!