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Adalet Ormanı’na bin 300 fidan

Adalet Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik ortak yürütülen, ‘Adalet Orman’ projesi kapsamında, Antalya’nın Kepez ilçesi mevkiinde 28 bin metrekare alanı ağaçlandırma etkinliği yapıldı.

22 Mart 2019 Cuma 11:09
Adalet Ormanı’na bin 300 fidan

Adalet Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik ortak yürütülen, ‘Adalet Orman’ projesi kapsamında, Antalya’nın Kepez ilçesi mevkiinde 28 bin metrekare alanı ağaçlandırma etkinliği yapıldı.


Etkinliğe, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Jandarma Komutanı Sayın Tuğg. Tekin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, hükümlülerin ve yükümlülerinkamu hizmetinde çalıştırılmalarının çok önemli olduğuna dikkat çekti.


İnal, “Modern ceza infaz sistemimizde, hükümlü ve yükümlünün salt cezasını çekerken toplumdan soyutlanıp hapsedilmesi yerine onun üretken ve toplum için yararlı bir birey olarak yeniden topluma kazandırılmasını amaçlamaktadır. Geçtiğimiz yarıyıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un katılımı ve yerelde Sayın Valimizin de katılımı ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışmalarına eşlik ettiği okullarda kamu hizmeti cezalarının yerine getirilmesi çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanmıştır” dedi.


Gelecek nesile daha güzel bir ülke bırakılması gerektiğinin altını çizen İnal şöyle konuştu:


“Bugün burada Açık Ceza İnfaz Kurumu için ayrılan 10 dönüm araziye 550, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü için ayrılan 18 dönüm araziye 750 olmak üzere toplam 28 dönüm araziye 1300 fidan dikmek suretiyle “Adalet Ormanı” projesi kapsamında toplanmamız, bu tür çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de devam edileceğini göstermektedir. Yapmakta olduğumuz ve yapacak olduğumuz bu tür projeler ile hükümlülerin topluma kazandırılmasının yanı sıra çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak adına atılan güzel adımlardan biridir. Ülkemizde bulunan mevcut ormanları korumanın yanında yeni yeni fidanlar dikerek ülkemizin coğrafi güzelliklerine güzellikler eklemekle kalmıyor, ekonomisini güçlendirerek, doğal kaynaklarının da temiz ve sağlıklı kalmasını sağlıyoruz. Aslında ağaç dikmek insanın kendisinden daha fazla diğer insanları ve doğayı düşünmesi olarak açıklanabilir. Bu gün burada dikilen her bir fidan için siz değerli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm milletimiz için faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:09
  1. doğa

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