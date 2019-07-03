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Adalet Komisyonu Başkanı Aksoy’a veda yemeği

Vali Ersin Yazıcı, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına atanan Balıkesir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy onuruna veda yemeği verdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:49
Adalet Komisyonu Başkanı Aksoy’a veda yemeği

Vali Ersin Yazıcı, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına atanan Balıkesir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy onuruna veda yemeği verdi.


Vali Ersin Yazıcı, Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan ’Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi’ ile görev yeri değişen Balıkesir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy onuruna veda yemeği verdi.


Düzenlenen veda programının kendisini onurlandırdığını ve katılan herkese de çok teşekkür ettiğini belirten Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, uzun süre görev yaptığı Balıkesir ile bağının kopmayacağını ve buradaki dostlukları hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.


Vali Yazıcı, Önemli olan hoş bir seda bırakmak"


Veda yemeği sonrasında duygu ve düşüncelerini dile getiren Vali Yazıcı ise, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy ile birlikte 3 yılı aşkındır bir çalışma arkadaşlığı yaptıklarını kaydetti. Yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Yazıcı, şunları kaydetti: "Kamu görevinde belirli yerlerde çalışıyoruz ve sonra tayine tabi oluyoruz. Önemli olan ayrıldıktan sonra arkanızda güzel hoş bir seda bırakabilmek.Her şey gönlünüzce olsun. Bundan sonraki görevinizde de başarı, sağlık ve huzur dileriz. Balıkesir’e verdiğiniz hizmetlerden dolayı bütün Balıkesirli hemşehrilerim adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.


Düzenlenen veda yemeğine Vali Ersin Yazıcı ve Bayan Yazıcı’nın yanı sıra, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, 2. Ağır Ceza 2. Heyet Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ertem Küçük, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Baro Başkanı Av. Erol Kayabay, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:49
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