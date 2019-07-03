Adalet istiyorum!..

İsmet Yıldız/Bursa

Dosyada davacı Aynur Ayda’nın babasıyım. 2010 yılı nisan ayından bugünü kadar HSYK’da Ankara 10. Asliye Hukuk mahkemesinin yargıcı 20547 sicilli yargıcı Selahattin Şişmek ve HSK’da bu yargıcın yargılanmaması için çaba gösteren ve avukatlığına soyunan isimlerini bihare bildireyim. Tetkik Hakimleri ile birlikte dava açtıramıyorum.

HSYK’da benim dilekçelerimi uydurma kılıflar yetmiyor. Anayasanın 138. maddesi 2. fıkrasını ve 2802 sayılı HSYK kanununun 4. fıkrasında hakimlere verilen zırhların arkasına sığınarak benim dilekçemi reddederek beni bezdiriyorlar. Benim elimdeki delillere göre yukarıda belirtilen maddeler ve fıkralar hükümsüz kalıyor. HSYK’da bulunan 11.08.2017 tarihli 2017/1056 muhabere sayısı şikayet dilekçemin elindeki delillerle ve ayrıyeten Adalet Bakanlığı hukuk işleri genel müdürlüğü eksik havale edilen 11.12.2019 tarihli şikayet dilekçem ayrıyeten bu dilekçeme ilave olarak 21.01.2019 ve 13.05.2019 tarihli ilave beyanlarım aylardır HSYK’da rehin tutulmaktadır. Adalet buysa bize adaletsizliği tarif etsinler.