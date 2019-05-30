0553 313 94 23

"Adalet duygusunu korumak hepimizin en büyük görevidir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Her yerde, her zaman ve her koşulda adaleti ayakta tutmak, adalet duygusunu korumak hepimizin en büyük görevidir. Yarınları ancak böyle kuracağımıza inanıyoruz"- "Yargı reformuyla birlikte yeni bir döneme girdik, reformlar önemlidir ama asıl olan uygulamalardır"- "Yakın bir dönemde ceza infaz koruma memurlarımız yıllardır talep ettikleri yıpranma payına, mübaşir arkadaşlarımız da özlemini çektiği kadro değişikliğine Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ulaşmıştır, kavuşmuştur. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır"

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:38
"Adalet duygusunu korumak hepimizin en büyük görevidir"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Her yerde, her zaman ve her koşulda adaleti ayakta tutmak, adalet duygusunu korumak hepimizin en büyük görevidir. Yarınları ancak böyle kuracağımıza inanıyoruz." dedi.

Gül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları iftar programında konuştu.

İlk derece mahkemelerinden hakim ve savcılar, ceza infaz kurumları çalışanları ve adliye personelinin de aralarında bulunduğu tüm yargı mensuplarının ilk kez devletin sofrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandığını belirten Gül, davetlerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. Gül, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın adalet teşkilatımıza, çalışanlarımıza ve çalışmalarımıza ilgisi öteden beri sıcak, desteği de başından beri her zaman büyük olmuştur. Adliyenin itibarını bodrum katlarından çekip çıkaran kendileri olmuştur. Duruşma yapabilmek için avukat arkadaşlarımızdan teksir kağıdı isteme günleri bu dönemde son bulmuştur. Adaletin fiziki çehresi, altyapı imkanları, teknoloji kullanımı zatıalilerinin hükümetleri döneminde gelişmiş ve değişmiştir. Yargı mensuplarımız özlük haklarındaki iyileştirmelere yine zatıalilerinin desteği ile kavuşmuştur. Yine yakın bir dönemde ceza infaz koruma memurlarımız yıllardır talep ettikleri yıpranma payına, mübaşir arkadaşlarımız da özlemini çektiği kadro değişikliğine Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ulaşmıştır, kavuşmuştur. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır."

- "En iyi onlar bilir"

İftara yargı alanında çok kıdemli büyüklerinin de katıldığını dile getiren Gül, bu mesleğin nereden nereye geldiğini en iyi onların bileceğini söyledi. Gül, "Herhalde sabahlara kadar konuşsak, adliyenin o koridorlarında, hükümet konağının altında, kaymakamlık yazı işleri müdürlerinin bile bulunduğu yerden daha alt koridorlarda, bodrum katlarında çalışan adliyeyi, bugün adalet saraylarına, fiziki çehresiyle getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Fiziki çevre ve teknik imkanlardan çok adalet hizmetlerinin hakkının verilmesinin işin esasını oluşturduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Bugün açıklanan yargı reformu da işte bu açıdan çok önemli bir açılım olmuştur. Bu desteğin, bu kıymetin farkında olarak çalışmalarımızı hep birlikte yapacağız. Bizden milletimizin beklediği tek bir şey var adalet vermek, adalet dağıtmak. Tüm teşkilat mensuplarımız da bu şevkle çalışmalarını yapacaklardır. Yargı reformuyla birlikte yeni bir döneme girdik, reformlar önemlidir ama asıl olan uygulamalardır. En iyi kanun, en iyi mevzuat, en kötü uygulamacının elinde çok kötü olabilir ama vasat bir mevzuat çok iyi uygulamacının elinde destanlar yazabilir. Bu nedenle burada uygulayıcıların da bulunduğu bu ortamda elbette reformun başarıya ulaşması tüm buradaki hazırunun büyük özverisiyle elbette hayata geçecektir. Bizler özlük hakları olsun, çalışma koşulları olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan her zaman destek gördük. Personel konusundaki müjdeyi geçtiğimiz hafta verdiler."

Yargının iş yükünün fazla olduğunu dile getiren Gül, yeni personelle iş yükünün daha azalacağını, özlük haklarında yapılacak yeni iyileştirmelerle de tüm yargı çalışanlarının beklediği tüm eksiklikleri hep beraber tamamlayacaklarını kaydetti. Gül, "Her yerde, her zaman ve her koşulda adaleti ayakta tutmak, adalet duygusunu korumak hepimizin en büyük görevidir. Yarınları ancak böyle kuracağımıza inanıyoruz. Bu uğurda fedakarca çalışan bütün yargı mensuplarımıza, bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim." dedi.

Abdulhamit Gül, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:38
  1. - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Barış görüşmeleri Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdı"
    1. "Barış görüşmeleri Afganistan'ı barışa..
    2. "Bu ülkenin ve şehrin barışa ve huzura..
    3. Hazırlık maçı: Türkiye: 2 -..
    4. Futbol: Hazırlık maçı
    5. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    6. Koruyucu ailelere iftar
    7. AB Türkiye delegasyonundan..
    8. "Politikamız İran'ın petrol..
    9. Fikret Orman'dan Abdullah Avcı..
    10. BMGK, Güney Sudan'a silah ambargosunu..
    11. Nevşehir Belediyesi Başkanı Arı,..
    12. Kızılcahamam güreş ailesi iftarda bir..
    13. A Milli Takım, Yunanistan'ı rahat geçti
    14. Hatayspor - Gazişehir maçında iki..
    15. Spor Toto 1. Lig Play-Off Final:..
    16. Tramvayın altında kalan yaşlı kadın..
    17. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    18. Destici'den Yargı Reformu Strateji..
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali
    20. AK Parti eski İzmir İl Başkan..
    21. Niğde'deki silahlı kavga
    22. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    23. "Adalet duygusunu korumak hepimizin en..
    24. Tenis: Fransa Açık
    25. Çelik'ten yargı reformu hakkında..
    26. TİKA’dan Bakü’de iftar
    27. 'Bayram alışverişinizde sosyal medya..
    28. 300 torunlu Hamo Ağa, 2 bin kişiye..
    29. Abdullah Şevki Yurtvermez’e tepkiler..
    30. Bakan Çavuşoğlu Mekke’de!
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!