0553 313 94 23

Adalet Bakanlığı’ndan liste yalanlaması!

Adalet Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “HSYK üyeliği seçimlerine ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanmış aday listesi bulunmadığı gibi, herhangi bir adaya veya listeye kurumsal manâda destek verilmesi de söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Adalet Bakanlığı’ndan liste yalanlaması!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, HSYK üyeliği seçimlerinde hakim ve savcılara Adalet Bakanlığı tarafından baskı yapıldığına ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi. Özgür iradelerine saygısızlık anlamına gelen bu iddialara hakim ve savcıların yarın yapılacak seçimlerde sağduyularıyla en güzel cevabı verecekleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yapılacak olan HSYK üyeliği seçimlerinde, hakim ve savcıların Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan listenin desteklenmesi yönünde baskı altına alındıkları, hatta tehdit edildikleri yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Bunlar, seçim sürecini etkilemek, seçime ve seçim sonuçlarına gölge düşürmek isteyen çevrelerce yapılan propagandadan ibarettir. Kaldı ki Anayasa değişikliği ile hakim ve savcılara ilişkin tüm yetkilerini HSYK’ya devreden Bakanlığımızın bu yönde kullanabileceği bir yetkisi de bulunmamaktadır.”

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:51
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği zor
    1. Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği..
    2. İstanbul, güzellikler imparatorluğunun..
    3. Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı
    4. Manisa Ticaret Borsası
    5. Polis adaylarına insan hakları uyarısı
    6. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları..
    7. İDO ve İGDAŞ’ta özelleştirme kararı
    8. Maçın ardından
    9. Buz Müzesi, öğrencilere kapılarını..
    10. Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi..
    11. Sebebi bilinmeyen felç
    12. 1 milyar kişi aç; 1.9 milyar obez
    13. Borsa günlük bazda yüzde 1.26 değer..
    14. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası
    15. 2011’e sosyal bütçe
    16. Aydın Doğan’ınumudubilirkişide
    17. İşsizlik yüzde 10.6’ya geriledi
    18. TTNet’ten internet alana 1 yıllık eğitim
    19. Bankaların haksız yere aldığı hesap..
    20. İhracatçılar, kurda istikrar istiyor
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum