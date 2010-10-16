Adalet Bakanlığı’ndan liste yalanlaması!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, HSYK üyeliği seçimlerinde hakim ve savcılara Adalet Bakanlığı tarafından baskı yapıldığına ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi. Özgür iradelerine saygısızlık anlamına gelen bu iddialara hakim ve savcıların yarın yapılacak seçimlerde sağduyularıyla en güzel cevabı verecekleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yapılacak olan HSYK üyeliği seçimlerinde, hakim ve savcıların Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan listenin desteklenmesi yönünde baskı altına alındıkları, hatta tehdit edildikleri yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Bunlar, seçim sürecini etkilemek, seçime ve seçim sonuçlarına gölge düşürmek isteyen çevrelerce yapılan propagandadan ibarettir. Kaldı ki Anayasa değişikliği ile hakim ve savcılara ilişkin tüm yetkilerini HSYK’ya devreden Bakanlığımızın bu yönde kullanabileceği bir yetkisi de bulunmamaktadır.”