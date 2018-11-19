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Adalet Bakanlığından başsavcılıklara çocuk ve kadınlara yönelik istismar genelgesi

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin başsavcılıklara genelge gönderdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
Adalet Bakanlığından başsavcılıklara çocuk ve kadınlara yönelik istismar genelgesi

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin başsavcılıklara genelge gönderdi.

Adalet Bakanlığı genelgesine göre cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlendiğinin öğrenilmesiyle derhal soruşturma başlayacak, başsavcı bilgilendirilecek

Genelgede, çocuğun ve kadının cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarla ilgili adli işlemlerdeki titizliğin ortak hassasiyet olduğu vurgulandı.

Adalet Bakanlığının genelgesine göre, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında kanuni gereği yapılacak.

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
  1. Adalet Bakanlığı
  2. başsavcılıklar
  3. çocuk ve kadın istismarı

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