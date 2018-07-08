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Adalet Bakanlığı ihraç edilenlerin isimleri! 701 sayılı son KHK ile Adalet Bakanlığı ihraç edilen personel isimleri

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 18 bin 632 personel ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 4 vali yapdımcısı, 4 kaymakam ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Adalet Bakanlığı'ndan 1 bin 52, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 658, Diyanet İşleri Başkanlığından 240, Dışişleri Bakanlığından 38, İçiçleri Bakanlığından 31 kişi ihraç edildi. Peki Adalet Bakanlığı'ndan ihraç edilenlerin isimleri nedir?

08 Temmuz 2018 Pazar 17:32
Adalet Bakanlığı ihraç edilenlerin isimleri! 701 sayılı son KHK ile Adalet Bakanlığı ihraç edilen personel isimleri

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 18 bin 632 personel ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 4 vali yapdımcısı, 4 kaymakam ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Adalet Bakanlığı'ndan 1 bin 52, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 658, Diyanet İşleri Başkanlığından 240, Dışişleri Bakanlığından 38, İçiçleri Bakanlığından 31 kişi ihraç edildi. Peki Adalet Bakanlığı'ndan ihraç edilenlerin isimleri nedir?

İŞTE ADALET BAKANLIĞI'NDAN İHRAÇ EDİLENLERİN İSİMLERİ:

 

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 17:32
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