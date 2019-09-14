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Adalet Bakanlığına hakim ve savcı adayı alımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, güvenilir ve adil kararların makul sürede verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapı ile hakim, savcı kadrosunu sürekli güçlendirdiklerini belirtti

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:39
Adalet Bakanlığına hakim ve savcı adayı alımı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, güvenilir ve adil kararların makul sürede verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapı ile hakim, savcı kadrosunu sürekli güçlendirdiklerini belirtti.

Gül, Twitter hesabından, Adalet Bakanlığına bin 300 hakim ve savcı adayı alımıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "Güvenilir ve adil kararların makul sürelerde verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapımızı ve hakim, savcı kadromuzu sürekli güçlendiriyoruz. 29 Aralık'ta ÖSYM tarafından yapılacak sınavla bin 300 hakim ve savcı adayı aramıza katılacak. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:39
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Hakim ve Savcı Adayı Alımı

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