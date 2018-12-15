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Adalet Bakanlığı, suç mağdurları için yeni dönemi başlatıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek, psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulmasına olur verdi- Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek uygulamaya Ocak 2019'dan itibaren pilot olarak belirlenen İstanbul Anadolu, Adana, Eskişehir, İzmir, Malatya, Rize ve Samsun adliyelerinde başlanacak

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:29
Adalet Bakanlığı, suç mağdurları için yeni dönemi başlatıyor

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek, psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulmasını onayladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, suç mağdurlarının kendilerine tanınan hak ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesine, adalete erişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Çalışmaların ardından adliyelerde suç mağdurlarına çeşitli hizmetler verecek olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin kurulması kararlaştırılarak Bakan Gül'ün onayına sunuldu.

Gül, ilk olarak belirlenen 7 ilde pilot uygulama yapılarak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin kurulmasına, daha sonra ülke genelinde yaygınlaştırılmasına olur verdi.

- Pilot uygulama ocakta başlıyor

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek müdürlükler pilot olarak belirlenen İstanbul Anadolu, Adana, Eskişehir, İzmir, Malatya, Rize ve Samsun adliyelerinde kurulacak. Ülkede ilk kez kurulan bu müdürlükler, Ocak 2019'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Müdürlükler bünyesinde "Bilgilendirme ve Yönlendirme", "Kırılgan Grup Destek", "Ceza Yargılaması Destek" ve "Hukuk Yargılaması Destek" olmak üzere 4 büro oluşturulacak. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde, suç mağdurlarına adli sürece ilişkin bilgilendirme yapılacak.

- Uzmanlar görev yapacak

Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görevlendirileceği müdürlüklerde, uzmanlar tarafından tüm adli süreci kapsayacak şekilde mağdurlara psikolojik destek verilecek. Söz konusu 7 müdürlükte görev yapacak 100 personel eğitime alınacak.

Öte yandan, adli süreçte cinsel suç, aile içi şiddet, terör veya insan ticareti suçu mağdurları ile çocuk, kadın, yaşlı ve engelli mağdurlara çeşitli destekler de sağlanacak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı da müdürlüklerde yürütülecek iş ve işlemlerin akışını sağlamak üzere Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) alanlar oluşturacak.

Çalışmalarına devam edilen Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Kanun ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesinin ardından müdürlükler ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:29
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü
  4. Ankara

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