Adalet Bakanlığı personel alımı başvurular ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı 2019

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışacak toplam 35 personel alınacağı açıklandı. Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sınavlara başvuru işlemleri 22 Ocak gününe kadar devam edecek. Peki başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Adalet Bakanlığı başvurularında özel şartlar neler?



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,



c) Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.



ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Adalet bakanlığı başvurularında şartlar neler?



Koruma ve Güvenlik Görevlisi:



a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,



c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)



ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,



d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,



e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.



f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)



Aşçı:



a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:



Başvurular 7 - 22 Ocak 2019 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır.



(Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)



Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:



Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.



Koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için ilan edilen kadro sayısının 10 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.