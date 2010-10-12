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Adalet Bakanlığı: İstifalar beklentilere yönelik

Adalet Bakanlığı, HSYK’daki istifa şovlara ilişkin bir açıklama yaptı

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Adalet Bakanlığı: İstifalar beklentilere yönelik

HSYK’nın çalıştırılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık, “Kurulun adli tatilde çalışmaya devam edilmesine ilişkin kararı, atama ve yetki kararnamelerinin görüşülmesine ilişkindir” dedi.

KARARNAME MÜDAHALE NEDENİYLE ÇEKİLDİ

Bakanlık, “16 Ağustos 2010 tarihinde 1271 hakim ve Cumhuriyet savcısını kapsayan kararname tamamlanarak yayımlanmıştır. Yüksek Kurulun bazı üyelerinin taslakta olmayan çok sayıda öneri getirmeleri ve kapsamlı ilaveler yapmak istemeleri nedeniyle, gerekli çalışmaları yapmak üzere, kararnamenin kalan bölümleri geri çekilmiş ve bu husus kamuoyu ile paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

TOPLANTI YETER SAYISINA ULAŞILAMADIĞI İÇİN TOPLANAMADI

Anayasa değişikliğinin kabul edilerek yürürlüğe girdiğini kaydeden Adalet Bakanlığı şu görüşleri kaydetti: “Anayasaya 5982 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 19. maddeye göre, Kurul'un en az 15 üyenin katılımı ile toplanması zorunlu olup, mevcut üye sayısının toplantı yeter sayısına ulaşamaması nedeniyle, bu tarihten itibaren Kurul toplantıları yapılamamıştır. Anayasanın bu açık hükmüne rağmen, 'toplantıların hukuka aykırı bir şekilde engellendiği' iddiası, hukuksal gerçeklikten uzak, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir yaklaşımdır.”

“BAZI BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER”

HSYK üyesi Musa Tekin’n 5 gün sonra 16 Ekim’de, Kadir Özbek’in 52 gün sonra 2 Aralık’ta, diğer üyelerin görev sürelerinin ise genel olarak 2012 yılı içerisinde sona ereceği belirtilen açıklamada, “Bazı Kurul Üyelerinin görev sürelerinin dolmasına sayılı günler kala açıklanan bu istifalar; (1) 17 Ekim 2010 tarihinde yapılacak olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçimlerini etkilemeye ve (2) istifa eden üyelerin Yargıtay ve Danıştay'aki geleceğe dair birtakım beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik girişimler olarak değerlendirilmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:24
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