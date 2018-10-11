Adalet Bakanlığı CTE İMK gardiyan mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne toplamda 7 Bin 467 memur alımı yapıyor CTE, infaz koruma memuru-gardiyan, destek personeli, şoför, kaloriferci, sağlık memuru kadrolarında toplamda 7 Bin 467 personel alımı için adaylar mülakat sınavına alındı. Adalet Bakanlığı CTE mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlar ile birlitke başvuru alımını geçip mülakata giren adaylar mülakat bünyesini de geçerlerse CTE bünyesinde şu pozisyonlarda çalışabilecek. " İKM (6681), Büro Personeli (49), Sağlık Memuru (223), CTE (266), Aşçı (42), Kaloriferci (21) adayların alımı yapılacağı açıklanmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan CTE sözlü sınavları 10 Eylül tarihinde başladı. Buna göre adayların en az 70 puan almaları gerekmektedir. 70 puan alan adaylar mülakat sınavından başarılı olmuş sayılacaklar. İKM, teknisyen, büro memuru, destek personeli, aşçı ve kaloriferci kadrolarındaki memur alımı mülakat sonuçları için son gelişmeler neler? Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Adalet komisyonları tarafından yapılan sözlü sınavlar 10 Eylül tarihinde başladı. Buna göre adayların en az 70 puan almaları ile mülakat sınavından başarılı olmuş sayılacaklar. CTE (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) 7 Bin 467 personel alımı için yapılacak olan mülakat sınavı değerlendirme komisyonları tarafından kazanan adaylar liste halinde adaylara duyurulacak. Asıl olarak kazanan adaylar için daha sonra belge teslim etmeleri istenilecek. Yedek adaylar için ise asıl listeden başvuru yapmayan adayalar için çağırılarak evrak teslimi yapmaları istenilebilir. Bunun için adayların başvuru yaptıkları adalet komisyonları resmi internet sitelerini takip etmeleri ve hak kaybı yaşamamaları için resmi açıklamalarda istenilen belgeleri zamanında teslim etmeleri gerekmektedir.

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