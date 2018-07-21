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Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanan Selahaddin Menteş kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Selahaddin Menteş atandı. Peki Selahaddin Menteş kimdir?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:47
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanan Selahaddin Menteş kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Selahaddin Menteş atandı. Peki Selahaddin Menteş kimdir?

3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak  görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı. 2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı.

2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü. 2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı. 2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Son olarak 16 Mayıs 2017 tarihinde Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığına atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.        

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:47
  1. Malatya
  2. Eskişehir
  3. Elazığ
  4. Diyarbakır
  5. Denizli
  6. Ankara
  7. Adıyaman
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