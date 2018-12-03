Adalet Bakanlığı: "(Akın İpek'in İngiltere'den iade süreci) Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatılmış ve Ankara'ya çağrılmıştır."

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03 Aralık 2018 Pazartesi 14:10
Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:10
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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