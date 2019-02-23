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Adalet Bakanlığı, 2019'u "eğitim yılı" ilan etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda nicelik kadar niteliğin de artırılması hedefi doğrultusunda 2019'u "eğitim yılı" ilan etti- Bu kapsamda bu yıl 5 bin 240 hakim ve savcının eğitimi için planlama yapıldı- Bakanlık, 2019'da farklı unvanlardaki 18 bin personele alanlarıyla ilgili eğitim vermeyi hedefliyor

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:38
Adalet Bakanlığı, 2019'u "eğitim yılı" ilan etti

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Adalet Bakanlığı, yargıda nicelik kadar niteliğin de artırılması hedefi doğrultusunda 2019'u eğitim yılı ilan etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca, hukuk alanındaki iş kalitesinin artırılması ve personelin daha verimli çalışması amacıyla başlatılan hizmet içi eğitim çalışmaları hızlandırıldı.

Eğitimlerle, personelin mesleği ile ilgili bilimsel ve teknik bilgi ve becerilerini ilerletmesi, meslek etiğini ve iş disiplinini kazanması, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl 348 eğitmen tarafından farklı unvanlardaki 16 bin personele alanlarıyla ilgili eğitim verildi.

- 5 bin 240 hakim ve savcı eğitim alacak

Yargıda nicelik kadar niteliğin de artırılması hedefi doğrultusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 2019, "eğitim yılı" ilan edildi.

Bakanlık, çalışanların iş süreçlerindeki performans ve verimliliklerini artırmaları amacıyla proje ve eğitim faaliyetlerini bu yıl da sürdürecek. Bu yıl farklı unvanlardaki 18 bin personele alanlarıyla ilgili eğitim verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 5 bin 240 hakim ve savcının eğitimi için planlama yapıldı.

- Uzaktan eğitim için teknik altyapı hazırlanıyor

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ise eğitimde farklı ve yeni bir konsept geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda interaktif eğitim ve sanal sınıf eğitiminin verilmesi ile bilgiye hızlı erişimin sağlanması için elektronik kütüphane oluşturulması planlandı.

- 3 ilde eğitimler düzenlendi

Personele yönelik eğitimler kapsamında Ankara, Antalya ve Rize'de düzenlenen programlara aday memurlardan müdürlere kadar birçok unvanda görevli personel katıldı.

Adalet Bakanlığı, eğitim içeriklerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, uzmanlar ile hukuk fakültelerinin dekan ve dekan yardımcılarının katılımıyla çalıştay düzenledi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:38
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. eğitim
  3. hakim ve savcı
  4. Hizmet İçi Eğitim

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