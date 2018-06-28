Adalet Bakanlığı 2018 CTE 7 Bin personel alım sonuçlarını şimdi öğren!

Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE'de çalıştırmak üzere CTE infaz koruma memuru gardiyan başvuruları 11 Haziran'da yapılmıştı. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyip de İKM'ye başvuran adaylar, Adalet Bakanlığı 2018 CTE 7 Bin personel alım sonuçlarını merak ediyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 bin gardiyan yani infaz koruma memuru alımı sonuçları için heyecan devam ediyor. Zira İnfaz koruma memuru (İKM) alımı sonuçları, CTE çatısı altında görev almak isteyen İKM adaylarının bu günlerde merak ettiği konu oldu. Adalet Bakanlığı CTE için yaklaşık 15 bin kişilik personelin alınacağını CTE alımlarında İnfaz koruma memuru için 7 bin kişilik personel alımının yapacağını duyurmuştu. Gardiyan alımlarına ilişkin başvurular 21 Mayıs’ta başlamış 11 Haziran’da bitmişti. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada CTE personel alım sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu. CTE personel alım sonuçlarını cte.adalet.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.