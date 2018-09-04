Adalet Bakanlığı 15 bin kişiyi iş sahibi yapacak! Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ne zaman 2018

TRT Haber'de özel röportaj konuğu olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin son dakika müjdesini verdi. Bakan Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 5298 personel alımı yapacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?