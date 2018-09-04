0553 313 94 23

Adalet Bakanlığı 15 bin kişiyi iş sahibi yapacak! Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ne zaman 2018

Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir personel alım müjdesi de Adalet Bakanlğından geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin son dakika müjdesini verdi. Bakan Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." açıklamasında bulundu.

04 Eylül 2018 Salı 12:00
Adalet Bakanlığı 15 bin kişiyi iş sahibi yapacak! Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ne zaman 2018

TRT Haber'de özel röportaj konuğu olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin son dakika müjdesini verdi. Bakan Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 5298 personel alımı yapacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:00
  1. adalet bakanlığı personel alımları
  2. adalet bakanlığı 15 bin personel alımı
  3. adalet bakanlığı personel alımı
  4. adalet bakanlığı personel alımı 2018
  5. adalet bakanlığı memur alımı
  6. adalet bakanlığı personel alımı 2018 başvuru
  7. adalet bakanlığı duyurular 2018
  8. adalet bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman
  9. adalet bakanlığı memur alımı 2018

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 40. devriye görevini tamamladı
    1. Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 40...
    2. İdlib Türkiye için neden önemli?
    3. Belediyeye kızan meclis üyesi bakın ne..
    4. Fransa Hükümeti'nde bir istifa kararı..
    5. Milli Takım'da bir sakat daha!..
    6. Münbiç'te 40. devriye tamamlandı
    7. Rusya'dan saldırı sonrası pişkin..
    8. Afganistan'da bombalı saldırı: 4..
    9. ABD Fitch'i, Türkiye tahminini düşürdü!
    10. Şiddetli baş ağrısını hafife almayın!
    11. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen..
    12. Tortum Gölü üzerinde flaş proje!..
    13. Teröristler ''girilemez'' diyordu!..
    14. Zabıtaları görünce bacakları tutmaya..
    15. Galatasaray 610 bin liraya transfer..
    16. Ertuğrul Tosunoğlu Giresun İl Milli..
    17. Belhanda'ya görülmemiş ceza! Şimdi yandı
    18. İşte Galatasaray'ın forvet transfer..
    19. Jose Mourinho mahkemeyle anlaştı!..
    20. Yok böyle olay! Erkekleri tekme tokat..
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...