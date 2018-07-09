Şeref Malkoç kimdir? Adalet Bakanı Şeref Malkoç mu oldu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesini oluşturan Bakanlar Kurulu’nda yer alacak isimler konuşulmaya başlandı. Yeni kabine için Şeref Malkoç’un da ismi geçiyor. Peki Şeref Malkoç kabinede yer alacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluşturacağı yeni kabinede Adalet Bakanı olarak ismi geçen Şeref Malkoç kimdir? İşte Şeref Malkoç biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak. Türkiye yeni kabinenin kimlerden oluşacağını merak ederken, Şeref Malkoç’un da yeni kabinede ismi geçenler arasında. Şeref Malkoç’a bakanlık verilecek mi? Şeref Malkoç hangi bakanlığa getirilecek? Şeref Malkoç ismi bakanlık için geçinde en çok merak edilen isimlerden oldu. Peki Şeref Malkoç kimdir? Şeref Malkoç nereli ve kaç yaşında? Şeref Malkoç nelerede görev yaptı? İşte İsmi Adalet Bakanı olarak geçen Şeref Malkoç biyografisi

ŞEREF MALKOÇ KİMDİR?

Şeref Malkoç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kullandığı skandal sözlerle gündeme gelen Malkoç, Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü avukatlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel müdürlüğü avukatlığı, Tes İş, Belediye İş, Öz Gıda İş, Öz İplik İş Sendikaları avukatlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi, serbest avukatlık, TBMM XX. ve XXI. Dönem Trabzon milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Malkoç şu anda Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütmektedir.