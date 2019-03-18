Adalet Bakanı Gül'ün kabulü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyeti kabul etti18 Mart 2019 Pazartesi 17:20
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gül, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Ziydan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bakanlıkta basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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