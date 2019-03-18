0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül'ün kabulü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyeti kabul etti

18 Mart 2019 Pazartesi 17:20
Adalet Bakanı Gül'ün kabulü

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gül, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Ziydan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakanlıkta basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:20
  1. Abdulhamit Gül
  2. Faik Ziydan
  3. kabul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarşaf böreği nasıl yapılır? Çarşaf böreği tarifi
    1. Çarşaf böreği nasıl yapılır? Çarşaf..
    2. Venezuela'da firari askerlerin sayısı..
    3. Düzce’de iki otomobilin karıştığı..
    4. Çanakkale ve Yeni Zelanda şehitleri..
    5. Erbaa Devlet Hastanesi açılış töreni
    6. MHK’den VAR açıklaması
    7. Üzüm hoşafı nasıl yapılır? | Üzüm..
    8. Kocaeli’de kaçak sigara ve içki..
    9. Şehit Mustafa İlter’in ismi..
    10. Gaziantep oy kullanma saati 2019..
    11. Güroymak’ta 18 Mart Şehitleri Anma..
    12. Çanakkale ruhu üzümün başkenti..
    13. Şehit yakınları ve Gazi Derneklerine..
    14. Windows 10 format nasıl atılır? |..
    15. Şoke eden karar! Otomobil çalan hırsız..
    16. Şırnak’ta terör örgütüne finans..
    17. Togar: “Cumhur İttifakı güçlü bir..
    18. İsrail Batı Şeria'da 840 yeni konut..
    19. Gercüş’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    20. Başkan Vergili’ye vatandaşlardan yoğun..
    21. Şehit ve Gazi Aileleri onuruna yemek..
    22. Yüksekova’da ev yangını
    23. TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza
    24. Uysal, “İstese de istemese de..
    25. Çanakkale Şehitleri Ukrayna’da törenle..
    26. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    27. Şehit Murat Akdemir’in ailesinden..
    28. Havalar ısındı vatandaşlar sahile akın..
    29. Yüksek şeker testi nasıl yapılır?
    30. Sinirsel şeker hastalığı belirtileri..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun