Adalet Bakanı Gül'den, Trump'ın açıklamasına tepki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Cüretini Trump'tan alan İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalci konumunu meşrulaştırma çabaları, uluslararası hukuk bakımından beyhudedir"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cüretini Trump'tan alan İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalci konumunu meşrulaştırma çabaları uluslararası hukuk bakımından beyhudedir." değerlendirmesini yaptı. Bakan Gül, Twitter hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin açıklaması hakkında paylaşımda bulundu. Gül, "Cüretini Trump'tan alan İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalci konumunu meşrulaştırma çabaları, uluslararası hukuk bakımından beyhudedir. Toprak bütünlüğünü savunduğumuz Suriye'deki yönetim boşluğunu işgal ve kaos ile doldurmaya çalışmak, tarihi ve tehlikeli bir hata olacaktır." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.