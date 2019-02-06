0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına alındığını açıkladı

06 Şubat 2019 Çarşamba 00:38
Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına alındığını bildirdi.

Gül, mübaşirlerin uzun süredir beklediği müjdeye ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, "Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:

"Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle genel idari hizmetler sınıfına geçiş yaptı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konuda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni düzenlemenin tüm mübaşirlerimize, ailelerine ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 00:38
  1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  2. Adalet Bakanlığı
  3. kararname
  4. mübaşir
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da uçuruma düşen avcı öldü
    1. Muğla'da uçuruma düşen avcı öldü
    2. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    3. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    4. "Katar forması giyen" İngiliz..
    5. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    6. Katalonya'dan İspanya'ya bağımsızlık..
    7. Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde
    8. Yıldırım'dan 'Avrasya tüneli ücreti'..
    9. "Bu kulüp iflasın eşiğinden döndü"
    10. Kocaeli'de hırsızlık iddiası
    11. "2019 Oscar Ödülleri" töreni bu yıl..
    12. Nijerya'da aynı eyalette ikinci..
    13. BM'den DEAŞ raporu
    14. Papa, Venezuela'da taraflar anlaşırsa..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2019
    16. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    17. Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert..
    18. GÜNCELLEME - OAC hükümeti ile silahlı..
    19. Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı
    20. Hawaii'de sigara satın alma yaşının..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor