Adalet Bakanı Gül'den Mansur Yavaş açıklaması
Adalet Bakanı Gül: (Mansur Yavaş'ın vergi kaçırdığı iddiası) Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa, siyaseten ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır.25 Mart 2019 Pazartesi 10:30
Adalet Bakanı Gül: (Mansur Yavaş'ın vergi kaçırdığı iddiası) Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa, siyaseten ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır.
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