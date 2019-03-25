Adalet Bakanı Gül'den Mansur Yavaş açıklaması Adalet Bakanı Gül: (Mansur Yavaş'ın vergi kaçırdığı iddiası) Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa, siyaseten ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır.

Adalet Bakanı Gül: (Mansur Yavaş'ın vergi kaçırdığı iddiası) Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa, siyaseten ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır.

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