Adalet Bakanı Gül'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "18 şüpheli hakkında iade talep edildi. Türk makamları olayı aydınlatma konusunda kararlı. Beklentimiz bu adı geçenlerin Türk yargısına teslim edilmesidir." ifadelerini kullandı.