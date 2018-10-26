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Adalet Bakanı Gül'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak, "18 şüpheli hakkında iade talep edildi. Türk makamları olayı aydınlatma konusunda kararlı. Beklentimiz bu adı geçenlerin Türk yargısına teslim edilmesidir." açıklamasında bulundu.

26 Ekim 2018 Cuma 20:31
Adalet Bakanı Gül'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "18 şüpheli hakkında iade talep edildi. Türk makamları olayı aydınlatma konusunda kararlı. Beklentimiz bu adı geçenlerin Türk yargısına teslim edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 20:31
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. abdulhamit gül

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