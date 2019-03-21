Adalet Bakanı Gül'den "Karadzic" mesajı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararına ilişkin, "Srebrenitsa soykırımı modern Avrupa tarihinde kara bir lekedir. Hiçbir mahkeme kararı vicdanlardaki yarayı kapatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, sosyal medya sitesi Twitter hesabından Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Gül, "Srebrenitsa soykırımı modern Avrupa tarihinde kara bir lekedir. Hiçbir mahkeme kararı vicdanlardaki yarayı kapatamaz. Bununla birlikte Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi'nin Radovan Karadzic'e ömür boyu hapis kararı memnuniyet verici. Biraz olsun teselli bulan Srebrenitsa'nın acılı annelerine selam olsun!" ifadelerini kullandı.

- 73 yaşındaki Karadzic'e müebbet

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, 2016'da Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılmıştı.



ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, daha önce verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

Konsey, Karadzic'i 1995'te Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırdı.