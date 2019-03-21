0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül'den "Karadzic" mesajı

Abdulhamit Gül: - "Srebrenitsa soykırımı modern Avrupa tarihinde kara bir lekedir. Hiçbir mahkeme kararı vicdanlardaki yarayı kapatamaz"- "Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi'nin Radovan Karadzic'e ömür boyu hapis kararı memnuniyet verici. Biraz olsun teselli bulan Srebrenitsa'nın acılı annelerine selam olsun"

21 Mart 2019 Perşembe 01:33
Adalet Bakanı Gül'den "Karadzic" mesajı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararına ilişkin, "Srebrenitsa soykırımı modern Avrupa tarihinde kara bir lekedir. Hiçbir mahkeme kararı vicdanlardaki yarayı kapatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, sosyal medya sitesi Twitter hesabından Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Gül, "Srebrenitsa soykırımı modern Avrupa tarihinde kara bir lekedir. Hiçbir mahkeme kararı vicdanlardaki yarayı kapatamaz. Bununla birlikte Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi'nin Radovan Karadzic'e ömür boyu hapis kararı memnuniyet verici. Biraz olsun teselli bulan Srebrenitsa'nın acılı annelerine selam olsun!" ifadelerini kullandı.

- 73 yaşındaki Karadzic'e müebbet

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, 2016'da Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılmıştı.

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, daha önce verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

Konsey, Karadzic'i 1995'te Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 01:33
  1. Abdulhamit Gül
  2. adalet bakanı
  3. Bosna
  4. karadzic
  5. Radovan Karadzic
  6. Srebrenitsa
  7. Srebrenitsa soykırımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’te iş hanında korkutan yangın
    1. Fatih’te iş hanında korkutan yangın
    2. Düzensiz göçmenler Didim’i mesken tuttu
    3. Adalet Bakanı Gül'den "Karadzic" mesajı
    4. İranlı Tusitler Nevruz Bayramı için..
    5. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    6. Batı Şeria'da hain saldırı! 1..
    7. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde..
    8. İran duyurdu: 4 asker serbest bırakıldı
    9. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    10. ABD'li 9 senatörden Selman'a mektup!..
    11. Kontrolden çıkan otomobil elektrik..
    12. Ilhan Omar ABD'nin Ortadoğu'daki..
    13. İngiltere Başbakanı Theresa May'den..
    14. Hastanede çıkan yangın vatandaşları..
    15. Yemenli bakan açıkladı: BAE destek..
    16. "Böyle bir zamanda bizim o birliğe..
    17. Arkadaşını vurup kaçmaya çalıştı
    18. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde..
    19. Denizli'de artçılar devam ediyor! Halk..
    20. Didim'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
    21. Ege Üniversitesi Hastanesinde yangın..
    22. Karaova bölgesi Mehmet Tosun diyor
    23. Darıca’da çarpışan iki otomobilden..
    24. HDP'liler tepki gösterince Mansur..
    25. EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Töreni
    26. TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan:
    27. BMW'den Türkçe yasağı
    28. Küle dönen barakadan yaşlı adamın..
    29. Bodrum’a begonvil festivali geliyor
    30. Dr. Mehmet Nil Hıdır hizmet aşkı ile..
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım