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Andımız yeniden okullarda okutulacak mı? Adalet Bakanı Gül'den flaş andımız açıklaması

Danıştay, okullarda okutulan andımızın kaldırılmasını içeren hükmü iptal etti. Danıştay’ın andımız kararına hükümet adına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den son dakika açıklama geldi. Peki andımız yeniden okullarda okutulacak mı? Andımız kararına Bakan Gül ne dedi?

19 Ekim 2018 Cuma 11:30
Andımız yeniden okullarda okutulacak mı? Adalet Bakanı Gül'den flaş andımız açıklaması

Danıştay, okullarda okutulan andımızın kaldırılmasını içeren hükmü iptal etti. Danıştay’ın andımız kararına hükümet adına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den son dakika açıklama geldi. Peki andımız yeniden okullarda okutulacak mı? Andımız kararına Bakan Gül ne dedi?

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bu karara ilişkin "Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları şöyle: "Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer. Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır."

Andımız yeniden okutulacak mı? Danıştay kararını açıkladı

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:30
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