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Adalet Bakanı Gül'den 'Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül, AİHM'in Demirtaş kararı ile ilgili 'Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır.' açıklamasını yaptı.

20 Kasım 2018 Salı 21:25
Adalet Bakanı Gül'den 'Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'in 'Demirtaş serbest bırakılsın' kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, 'Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır. Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır.' dedi.

ANKARA/AA

Erdoğan: Demirtaş kararı bizi bağlamaz

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:25
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