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Bakan Abdülhamit Gül'den Danıştay'ın başörtüsü kararı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay'ın başörtüsü kararına ilişkin 'Hukukun tüm mekanizmaları başörtüsünü bir özgürlük olarak görmekte ve başörtüsüne yapılan tüm saldırıları hukuk dışı olarak görmektedir. Danıştay bu konuda hukuk neyse o yönde karar vermiştir.' dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
Bakan Abdülhamit Gül'den Danıştay'ın başörtüsü kararı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay'ın başörtüsü kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sözlerinin satır başları şöyle:

Hala insanların kafasındaki örtüyle yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici zihniyettir. Türkiye artık ileriye çağdaş insan haklarına daha özgürlükçü yaklaşıma doğru önemli mesafeler elde etmiş ülkedir. Hukukun tüm mekanizmaları başörtüsünü özgürlük olarak; başörtüsüne karşı yapılan saldırıları da hukuku dışı olarak görmektedir. Danıştay da zaten bu görüşe itibar etmemiştir.

Kaşıkçı cinayeti

Kaçıkçı cinayeti bir yaşam hakkına ağır saldırı, asla üstü örtülmeyecek vahşice işlenmiş bir cinayettir. Türkiye bu soruşturmayı büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Bu mesele uluslararası topluma mal edilmiştir. Her türlü hukuki teknik hazırlıklar tamamdır. Bu konuda Suud tarafının yapıcı olaması gerekir. Ama öyle bir tavır görmedik. Suudi taraf Türkiye’nin taleplerine sessiz kaldı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
  1. Abdülhamit Gül
  2. danıştay

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR9 dk önce
    Bakan hep Reisten sonra konuş sen. Başörtüsü Anayasa ve yasalarla garanti altına alın dı mı???Pozitif ayrımcılık anayasayla garanti altına alınmış da.
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