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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'de şehit olan ve yaralanan askerlerimiz için mesaj yayımladı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:57
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'de sınır bölgesindeki üs bölgesine yapılan saldırıda 3 askerimizin şehit olduğu ve 1 askerimizin yaralandığı olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Gül, "Hakkari ve Azez'de PKK/YPG teröristlerinin saldırılarında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:57
  1. ANKARA
  2. HABER
  3. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  4. Hakkari

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