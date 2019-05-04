Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den başsağlığı mesajı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'de şehit olan ve yaralanan askerlerimiz için mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'de sınır bölgesindeki üs bölgesine yapılan saldırıda 3 askerimizin şehit olduğu ve 1 askerimizin yaralandığı olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Gül, "Hakkari ve Azez'de PKK/YPG teröristlerinin saldırılarında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.