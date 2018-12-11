Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Uğradığı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, aynı saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal'a acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun, Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.