Adalet Bakanı Gül'den kritik 'af' açıklaması: Düzenlemeler yapılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı canlı yayında af tartışmalarına ilişkin önemli açıkmalarda bulundu. Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;

"15 Temmuz darbe girişiminden beri bütün kurumlar FETÖ'yle etkin bir mücadele sürdürüyor. Bu konudaki temel yaklaşım bu terör örgütüyle bütün unsularıyla mücadeleyi kesintisiz sürdürmeye kararlıyız. Hem yargı hem diğer kurumların yaklaşımı burada asla rehavete kapılmama yönündedir. Birçok sokak hadisesi, terör hadisesinin arkasında bu örgütün olduğu açık. Mücadelemizin çok kararlı bir şekilde olması lazım. Kripto olan bir şeyde hepsi deşifre oldu gibi yaklaşım olmaz. Çok önemli deşifreler oldu ama bir kişi bile olsa teftişler devam etmelidir.

Yeni cezaevi inşaatları

Suça karışan, suç çrgütü gibi hareket eden kim varsa, bu konuda her türlü çalışma yapılarak suçlularla ilgili çalışmalar sürmektedir. Cezaevi inşaatları devam ediyor. 'Cezaevlerinde çok artış var bir taraftan boşaltalım' gibi bir yaklaşım doğru değil. Buna yönelik tedbirleri almak lazım. Ama bu hususta bizim çalışmalarımız var. Temel yaklaşım cezaevleri çok sıkıştı değil, ceza adaletinde bir düzenleme yapılabilir mi gibi düzenleme olabilir. Toplumda cezasızlık algısı devlete güveni de ortadan kaldırıyor.

Af tartışmaları

Bizim yapmış olduğumuz çalışma ceza adaletini sağlamak adına, alınan kararlar uygulamalar ne yöndedir? İdeal adalet, ceza adaleti üzerine çalışıyoruz. Hırsızlık yapıp ne de olsa çıkacağım diyorsa ve çıkıyorsa da, buna benzer... Çalışmalar tamamlanınca açıklama yapmak doğru olur. Burada amaç cezaevleri doldu boşaltalım değil ceza adaletini sağlamak. Çağdaş infaz sistemleri. Değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır.

Cezaların artırılması meclis'in taktirinde

Cezaların artırılması Meclis'in takdirinde. Yaklaşım itibariyle, uyuşturucu meselesinde baronlar torbacılar ortak çalışıyor. Bu konuda temel yaklaşım ceza hukukunda müeyyide artırıldı. Nasıl doğru olacaksa değerlendirilecektir. Teknik çalışmayı, analizi yapacağız. Millet adına karar verecek olan Meclis'tir. AK Parti infaz sistemiyle ilgili tüm çalışmaları AK Parti yapar. Tüm siyasi partilerle ortak konsensusta bu yürürlüğe konulabilir.

Brunson'ın tahliyesi

Biz bu konuda Brunson ile kararda Türk yargısı tarafından verilmiş bir karar. Bu kararı gerekçesiyle göreceğiz. Türk yargısı hiçbir talimata boyun eğmez. Kararını dosyalar kapsamında verir. Savcı 30 yıl istedi... Savcının talebi bir iddiadır. Mahkeme farklı değerlendirebiliyor. Biz yargılama makamı değiliz. Gerekçeyi gördüğümüzde sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilir. Diğer yargılamalarla hiçbir ilgisi yoktur. Her dava o dosyayla ilgili karar verilir. Kimse Türk yargısına talimat veremez. Bu davada Brunson tahliye olmuş değil, mahkum olmuştur. Yargıtay boyutuyla da süreç devam edecektir.

(Habertürk)