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Adalet Bakanı Gül: "(Yargı reformu) AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir."

06 Eylül 2019 Cuma 10:23
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı reformu) AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir."
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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:23
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