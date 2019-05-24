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Adalet Bakanı Gül, Ulucanlar’da

Altındağ Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneğince Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen iftar programı siyaset, spor, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:27
Adalet Bakanı Gül, Ulucanlar’da

Altındağ Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneğince Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen iftar programı siyaset, spor, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Mücahit Yanılmaz ve Refik Tuzcuoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan">Nevzat Ceylan, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Anadolu Yayıncılar Derneği Sinan Burhan’ın yer aldığı iftara yaklaşık 400 davetli katıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, masaları tek tek ziyaret ederek davetlilerle sohbet etti.



Bakan Gül’e noter teşekkürü


İftar sonrası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret etti. Altındağ Belediye Başkanı Balcı tarafından müze girişinde karşılanan Bakan Gül, içilen çaylar eşliğinde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Basın mensuplarıyla olan sohbetin ardından Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde kısa bir gezinti yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ile Necip Fazıl Kısakürek’in “Zindandan Mehmed’e Mektup” şiirinin yazılı olduğu duvarın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


Bakan Gül’ü Altındağ’da ağırlamaktan dolayı mutlu oldu olduklarını belirten Başkan Balcı, “Sayın Bakanımıza Karapürçek bölgesine desteğiyle açılan noter için teşekkür ettik. İlçemizle ilgili projeler hakkında istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:27
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