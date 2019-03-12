Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçimden sonra açıklayacakları yargı reformu ile güven veren yargı anlayışını güçlendireceklerini belirterek, “Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini çok önemsiyoruz. Şimdi Hukuk Fakültesinden mezun olur olmaz, hemen kısa süreli bir stajın ardından kürsüye çıkıp, yargısal faaliyette bulunmakta arkadaşlarımız. Fakat bundan sonra bu staj sürelerini biraz daha uzatacağız, sonrasında da hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı müesseseni getireceğiz” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Trabzon’da ‘STK ve Hukukçular Buluşma’ toplantısına katıldı. Trabzon’da bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Gül’ün yanı sıra AK Parti Trabzon milletvekilleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ve hukukçular katıldı. Burada bir konuşma yapan Adalet Bakanı Gül, Türkiye’de her alanda olduğu gibi yargı alanında da çok önemli işler yapıldığını dile getirerek, “Seçimden sonra açıklayacağımız yargı reformu ile güven veren yargı anlayışını güçlendireceğiz. Türk Yargı Etiği Bildirgesi ülkemiz için çok önemli bir milattır. Yargı mensuplarımız esasen uygulamaya çalıştıkları kuralları, yazılı hale getirerek yargı mensuplarımıza, tüm vatandaşlarımıza, Türk vatandaşlarımıza standardı yükseltmek için bir taahhütte bulunmaktır. Bağımsız, tarafsız ve tüm muhataplarına adaleti dağıtmayı yeniden taahhüt ederek etiketlerimizi belirledik” şeklinde konuştu.

“Hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı müesseseni getireceğiz”

Hakim ve savcı yardımcılığını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Gül, “Özellikle Türkiye adaletinde nicelik anlamında çok yol kat ettik. Hakim ve savcı sayısında, adliyelerimizin teknik kapasitesi boyutuyla ama Türkiye’de nitelik sorununu da hep beraber aşacağız. Burada da ‘Hakim ve Savcı Yardımcılığı’ müessesini çok önemsiyoruz. Şimdi Hukuk Fakültesinden mezun olur olmaz, hemen kısa süreli bir stajın ardından kürsüye çıkıp, yargısal faaliyette bulunmakta arkadaşlarımız. Fakat bundan sonra bu staj sürelerini biraz daha uzatacağız, sonrasında da hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı müesseseni getireceğiz.Ne olacak peki, bir hakim nezaretinde hakim yardımcısı olarak, yine hakimin özlük haklarına sahip olacak ama kürsüye, Trabzon Adliyesi’nin Asliye Hukuk Mahkemesi cübbesini giyerek kürsüye değil de o hakimin nezaretinde Asliye Hukuk’ta davalar nasıl görülüyor, Asliye Ceza’da nasıl görülüyor, bir savcı iddianame yaparken nasıl hazırlanıyor, bir hakim karar verirken o işçi alın terimi alamadım, bu bir haksızlık derken yada patron dava 6 yıl sürdü daha bitmedi derken onun istihdam anlamındaki sıkıntılarını, işçinin alın teri kurumadan parasını alması gerektiğini, haksız yere bir tutuklamanın yada yargılamanın uzamasında bir kişinin göz yaşını bir Aile Mahkemesi’nde tarafların hak kaybına uğraması, kadınların şiddete uğradığı veya istismara uğrayan ve olayın failini bir araya getirmeme hassasiyeti tüm bunları izleyecek görecek ve tecrübe edecek. Bunlarla birlikte hem teori hem pratik en güzel şekilde yaşadıktan sonra hakimlik ve savcılık sınavına girecek ve o cübbeyi giyip yargısal faaliyette bulunacak. Böylece yargıda da adaletin çıtasını hep birlikte yükselteceğiz. Onu inşallah başaracağız. Böylece yargıda da, adaletinde çıtasını çok daha yükselteceğiz. Bütün bunları hep birlikte yapacağız. Bundan sonra reformumuzu güven veren adalet vizyonu ile inşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu.