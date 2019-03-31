Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şimdi artık söz de yetki de karar da milletindir. Asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir, takdir edecektir." dedi.

Bakan Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi İlknur Gül ve 4 yaşındaki oğlu Ali Hamza ile Sofuoğlu İlkokuluna geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Gül, oy kullanacağı 1036 numaralı sandığa giderek oyunu kullandı.



Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, seçim çalışmalarında adayların ve siyasilerin konuştuğunu, şimdi ise milletin konuşacağını söyledi.

Gül, "Sandıktan çıkan karar, elbette milletimizin verdiği karar, herkesin saygı duyacağı, herkesin kabul edeceği bir netice olacaktır. Şimdi artık söz de yetki de karar da milletindir, asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir, takdir edecektir. " dedi.

Seçimlerin huzur, güven ve dürüstlük içerisinde, şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini, Yüksek Seçim Kurulu ile tüm seçim düzeninin takip edildiğini belirten Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdari olarak da her türlü tedbirler alındı. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde iradesini ne yönde arzu ediyorlarsa o şekilde kullanacakları bir seçimi ifa etmekteyiz. İnşallah en güzel sonuçlar gerçekleşmiş olur. Vatanımız ve memleketimize inşallah hayırlı olur."

Bakan Gül, İstanbul Adliyesinde 4 yıl önce bugün savcı Mehmet Selim Kiraz'ın görev başında şehit edildiğini hatırlatarak, "Onu rahmetle, minnetle anıyorum. Bu millet onu asla unutmayacaktır. Tekrar ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

Seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyen Gül, "Milletimizin verdiği karar en doğru karardır." dedi.

Bakan Gül ile aynı okulda Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de oy kullandı.