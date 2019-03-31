0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sofuoğlu İlkokulunda 1036 numaralı sandıkta oyunu kullandı- Gül:- "Şimdi artık söz de yetki de karar da milletindir, asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir, takdir edecektir"

31 Mart 2019 Pazar 12:34
Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şimdi artık söz de yetki de karar da milletindir. Asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir, takdir edecektir." dedi.

Bakan Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi İlknur Gül ve 4 yaşındaki oğlu Ali Hamza ile Sofuoğlu İlkokuluna geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Gül, oy kullanacağı 1036 numaralı sandığa giderek oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, seçim çalışmalarında adayların ve siyasilerin konuştuğunu, şimdi ise milletin konuşacağını söyledi.

Gül, "Sandıktan çıkan karar, elbette milletimizin verdiği karar, herkesin saygı duyacağı, herkesin kabul edeceği bir netice olacaktır. Şimdi artık söz de yetki de karar da milletindir, asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir, takdir edecektir. " dedi.

Seçimlerin huzur, güven ve dürüstlük içerisinde, şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini, Yüksek Seçim Kurulu ile tüm seçim düzeninin takip edildiğini belirten Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdari olarak da her türlü tedbirler alındı. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde iradesini ne yönde arzu ediyorlarsa o şekilde kullanacakları bir seçimi ifa etmekteyiz. İnşallah en güzel sonuçlar gerçekleşmiş olur. Vatanımız ve memleketimize inşallah hayırlı olur."

Bakan Gül, İstanbul Adliyesinde 4 yıl önce bugün savcı Mehmet Selim Kiraz'ın görev başında şehit edildiğini hatırlatarak, "Onu rahmetle, minnetle anıyorum. Bu millet onu asla unutmayacaktır. Tekrar ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

Seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyen Gül, "Milletimizin verdiği karar en doğru karardır." dedi.

Bakan Gül ile aynı okulda Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de oy kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:34
  1. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  2. Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı
  3. oy
  4. Türkiye Sandık Başında

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te Vali Şentürk ve Milletvekili Yağcı oylarını kullandı
    1. Bilecik’te Vali Şentürk ve..
    2. Pervari ve Şirvan köy yollarında..
    3. Gökçe oyunu kullandı
    4. Hatalı adres kaydı nedeniyle oyunu..
    5. Kılıçdaroğlu ‘ Ada bebekle ’ fotoğraf..
    6. Sezen Aksu oy kullanamadan geri döndü!
    7. Böceklerden kurtulayım derken..
    8. Kars’ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
    9. Fırtına Yozgat'ı yıktı geçti! Bina..
    10. Genç çift düğünden önce sandığa gitti
    11. Aşırı yağış kaza getirdi
    12. İYİ Partili Parlak oyunu eşiyle..
    13. Nasıranlı oyunu kullandı
    14. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet..
    15. Başkan Genç oyunu kullandı
    16. Şehit ailelerine ve yakınlarına oy..
    17. AK Parti Belediye başkan adayı trafik..
    18. Adana'da seçim kavgası
    19. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    20. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin