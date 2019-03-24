Adalet Bakanı Gül, öğrencilere çay dağıttı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir araya geldiği Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine kendi elleriyle çay dağıttı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir araya geldiği Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine kendi elleriyle çay dağıttı.

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üniversite öğrencileriyle buluştu. Üniversitesinin karşısındaki bir kafede öğrencileriyle bir araya gelen Gül, kafenin çay ocağı bulunduğu bölüme geçip, kolları sıvadı. Öğrencilere çaylarını bizzat kendi dolduran Bakan Gül, yine kendi elleriyle öğrencilere çay bardaklarını dağıttı.

Bakan Gül, öğrencilerle bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi.

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