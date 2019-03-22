Adalet Bakanı Gül: "İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın"
22 Mart 2019 Cuma 20:59
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