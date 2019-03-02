Adalet Bakanı Gül: “İki devlet adamı millete sırtını dayayarak Cumhur İttifakı’nı kurdu”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iki devlet adamının millete sırtını dayayarak Cumhur İttifakı’nı kurduğunu belirterek "O yüzden milletimiz de Cumhur İttifakı’nın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip ve Karkamış ilçesinde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışına katıldı. Adalet Bakanı Gül, Nizip seçim koordinasyon merkezinin açılışında kalabalığa seslenerek, iki devlet adamının millete sırtını dayayarak Cumhur İttifakı’nı kurduğunu söyledi. Gül, “Cumhur İttifakı sırtını millete dayayarak 31 Mart’ta başarıya ulaşacak. Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya’ya dayaya dursun, biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak. Üniversite kapılarında başörtülü bacılarımız gözü yaşlıydı, buna son verdik. 15 Temmuz’da bayrağımızı indirmeye, ezanımızı susturmaya geldiler. Buna karşı 15 Temmuz’da Cumhur İttifakı’nı kurduğumuz için rahatsızlar. Onları kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Gül, sözlerine şöyle devam etti: "Bu millet her şeyin en güzeline ve en iyisine layık. Terörle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Milletimizin göşyaşını akıtmayacağız ve mücadelemiz inşallah başarıyla sonuçlanacak"

Cumhur İttifakı’nın karşısında sadece AK Parti iktidarının devrilmesini isteyen bir anlayışın bulunduğunu dile getiren Bakan Gül, "Peki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti giderse ne olacak? Onlar için önemli değil, ’Ne olursa olsun’ diyorlar. Bunlara en güzel cevabı kurduğumuz ittifakla vereceğiz. Biz her zaman haktan ve hakikatten yana olduk. O yüzden milletimiz de Cumhur İttifakı’nın yanında olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Bakan Gül, konuşmasının ardından koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.