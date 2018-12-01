0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te

Bakan Abdulhamit Gül taziye ziyaretleri gerçekleştirdi

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:50
Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gül, geçtiğimiz günlerde ağabeyi Ali Kocaaslan'ı kaybeden Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan'ı ziyaret etti. Kocaaslan ailesine başsağlığı dileklerini ileten Gül, merhum için dua okudu.

Gül, ardından halası Asiye Aslan'ı kaybeden Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ı ziyaret etti.

Bakan Gül, daha sonra Sivas'tan Gaziantep Valiliğine atanan Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:50
  1. Abdulhamit Gül
  2. Davut Gül
  3. Gaziantep
  4. taziye ziyareti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon İBB
    1. Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde..
    2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    3. Başakşehir'e Sivasspor darbesi!
    4. Bakanlıktan 'turizm' hamlesi! 'Turkey'..
    5. Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan ilk..
    6. Diyet yaparken bu hatalara düşmeyin
    7. İzmir derbisinde kazanan taraf..
    8. Emniyetten kış lastiğinin önemine..
    9. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    10. "Kadına Yönelik Şiddet Hakkında..
    11. Yanlış duymadınız! Palermo, 10 euroya..
    12. FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Fenerbahçe'den gündemi sarsan habere..
    16. Beton mikserinin altında kalan yaşlı..
    17. "15 Temmuz darbe girişiminin..
    18. Hamilelikte çarpıntı kansızlığın..
    19. Erdoğan-Putin görüşmesi
    20. Adana'da tefecilik operasyonu! 2 kişi..
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher