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Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar sürüyor, bunun devamı gelecek"

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar sürüyor, bunun devamı gelecek"

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
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