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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: FETÖ bitti denemez

Nedim Şener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Çift kimliklilik, takiye, gizlenmeyi benimsemiş FETÖ'yü bünyemizden bütünüyle söküp attığımızı söylemek hayli iddialı olur" dediğini belirtti.

29 Mart 2019 Cuma 18:31
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: FETÖ bitti denemez

Posta yazarı Nedim Şener, bugünkü 'Yargıdaki kripto FETÖ'cü: ‘Vezire dönüşen piyon" başlıklı yazısının ilgili bölümünde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisinin 'Darbe davasının FETÖ'cü hakimi' yazısıyla ilgili bir açıklama gönderdiğini kaydetti.

Şener, Bakan Gül'ün yargıda FETÖ yapılanması hakkında şunları söylediğini yazdı:

"FETÖ yargıda bitti denemez"

"Çift kimlikliliği, takiyeyi, gizlenmeyi örgütsel bir davranış biçimi olarak benimsemiş FETÖ'yü bünyemizden bütünüyle, bütün unsurlarıyla söküp attığımızı söylemek hayli iddialı olur. Benim geçmişte ifade ettiğim ancak sizin de atıf yaptığınız, farklı kaynaklarda bütünlüğü içinde aktarılmayan sözlerim, FETÖ'nün yargıdan temizlenmesi konusunda aldığımız önemli mesafe ve sağladığımız başarıya dikkat çekmektedir. Örgütün operasyonel gücünü kırdığımızı, arınma sürecini büyük ölçüde amacına ulaştırdığımızı söyledim, söylüyorum. Yeni deliller ışığında soruşturmalar, incelemeler devam ediyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından büyük bir dikkat ve titizlikle sürdürülen bu incelemelerde, ilgililer hakkındaki soruşturma izinleri de Kurul Başkanı sıfatıyla tarafımca verilmektedir. Bu mücadelenin hiçbir noktasında bir rehavet söz konusu değildir."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:31
  1. Nedim Şener
  2. Abdulhamit Gül
  3. Adalet Bakanlığı
  4. FETÖ

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  • Yunus 16 Yunus 16 43 dk önce
    NE BİTMESİ SAYIN BAKANIM. KİM DİYOR BİTTİ DİYE? DAHA SİYASİ FETÖ YARGILANMADI BİLE! ON YILLAR SÜRER! ABD NİN PKK SI 35 YILDIR BİTİREMEDİK!! ABD NİN 50 YILDIR PLANLAYIP BESLEDİĞİ FETÖ YÜ ÜÇ YILDA BİTİRECEĞİNİZİ Mİ SANIYORSUNUZ? BELİNİ KIRABİLDİNİZ Mİ? FETÖ =AMERİKA!! HALA ESKİ SİYASİLERDEN VE METAL YORGUNLARINDAN CESARET ALIYORLAR!! ACIMAYIN SİYASİLERE!! İLERİDE GÜÇ ONLARA GEÇERSE ONLAR SİZE ACIMAZ!
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut49 dk önce
    Fetöcülerle FETÖ mücadelesi olmaz.Siyaset, adalet, bürokrasi de mücadele yapılmıyor.Senin FETÖCÜN, benim FETÖCÜM mantığı ile de FETÖ mücadelesi olmaz.Objektif ve kat'i kriterlerle 80 milyon insana GBT yapılmalı.

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