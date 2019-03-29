Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: FETÖ bitti denemez

Posta yazarı Nedim Şener, bugünkü 'Yargıdaki kripto FETÖ'cü: ‘Vezire dönüşen piyon" başlıklı yazısının ilgili bölümünde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisinin 'Darbe davasının FETÖ'cü hakimi' yazısıyla ilgili bir açıklama gönderdiğini kaydetti.

Şener, Bakan Gül'ün yargıda FETÖ yapılanması hakkında şunları söylediğini yazdı:

"FETÖ yargıda bitti denemez"

"Çift kimlikliliği, takiyeyi, gizlenmeyi örgütsel bir davranış biçimi olarak benimsemiş FETÖ'yü bünyemizden bütünüyle, bütün unsurlarıyla söküp attığımızı söylemek hayli iddialı olur. Benim geçmişte ifade ettiğim ancak sizin de atıf yaptığınız, farklı kaynaklarda bütünlüğü içinde aktarılmayan sözlerim, FETÖ'nün yargıdan temizlenmesi konusunda aldığımız önemli mesafe ve sağladığımız başarıya dikkat çekmektedir. Örgütün operasyonel gücünü kırdığımızı, arınma sürecini büyük ölçüde amacına ulaştırdığımızı söyledim, söylüyorum. Yeni deliller ışığında soruşturmalar, incelemeler devam ediyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından büyük bir dikkat ve titizlikle sürdürülen bu incelemelerde, ilgililer hakkındaki soruşturma izinleri de Kurul Başkanı sıfatıyla tarafımca verilmektedir. Bu mücadelenin hiçbir noktasında bir rehavet söz konusu değildir."