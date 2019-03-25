Adalet Bakanı Gül: En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir Adalet Bakanı Gül: En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir. Bu seçimde de öyle olacaktır.

Adalet Bakanı Gül: En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir. Bu seçimde de öyle olacaktır.

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