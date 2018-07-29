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Abdulhamit Gül duyurdu: Hayvan hakları kanunu Meclis’ten geçecek

Adalet Bakanı Gül, hayvanlara karşı işlenen 'vicdan ve merhametle bağdaşmayan' eylemleri suç haline getiren düzenlemenin, AK Parti teklifiyle en kısa sürede TBMM'den geçeceğine inandığını belirtti.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:32
Abdulhamit Gül duyurdu: Hayvan hakları kanunu Meclis’ten geçecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kişisel Twitter hesabında "Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum" mesajını paylaştı. 

Adalet Bakanlığı'nca, hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini de öngören kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve ilgili kurumlara görüşe sunulmuştu.

Abdülhamit Gül, 24 Haziran seçimleri sonrası yapılacak ilk çalışmanın, hayvan haklarına ilişkin düzenlemenin kanunlaştırılması olacağını söylemişti.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 10:32
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