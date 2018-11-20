Adalet Bakanı Gül: "Darbe suçundan 289 dava açılmıştır. Bu davalardan 220'si karara çıkmış, 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir."

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20 Kasım 2018 Salı 11:09
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:09
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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