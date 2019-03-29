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Adalet Bakanı Gül: “Bu ülkede hiç kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kürt seçmenler üzerinden siyaset yapan muhalefet partilere tepki göstererek, "Birileri çıkmış sanki oylar, birinin cebinde gibi ’Kürtlerin oyları benim cebimde’ diyor.

29 Mart 2019 Cuma 20:40
Adalet Bakanı Gül: “Bu ülkede hiç kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kürt seçmenler üzerinden siyaset yapan muhalefet partilere tepki göstererek, "Birileri çıkmış sanki oylar, birinin cebinde gibi ’Kürtlerin oyları benim cebimde’ diyor. Bu ülkede hiç kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız. Ben Kürtçe ninnilerle büyümüş bir kardeşinizim. Annem beni, Kürtçe ninnilerle büyüttü. Bugün bu ülkenin adalet bakanı olarak görev yapıyorum” dedi.


Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Cumhur İttifakı’nın düzenlediği meydan mitingine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kürt seçmenler üzerinden siyaset yapan muhalefet partilere tepki gösterdi. Bakan Gül, "Birileri çıkmış sanki oylar, birinin cebinde gibi ’Kürtlerin oyları benim cebimde’ diyor. Bu ülkede hiç kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız. Ben Kürtçe ninnilerle büyümüş bir kardeşinizim. Annem beni, Kürtçe ninnilerle büyüttü. Bugün bu ülkenin adalet bakanı olarak görev yapıyorum. Memu Zin’i dinleyen, Kürtçe şarkı dinleyenler gizli, kapaklı dinlerdi. Bugün Kürtçe resmi televizyon kanalı var. Biz insanın ırkına, doğduğu yerine değil, insanlığına bakarız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var bizde. O yüzden en büyük Kürt partisi yine Ak Parti’dir. Ayrımcılık yok. En fazla oyu, Cumhur ittifak olarak, AK Parti olarak alacağız" dedi.



"AK Parti özgürlüklerin teminatıdır"


Bakan Gül, bu seçimin sadece belediye başkanlığı seçimi olmadığını vurgulayarak, "Bu seçim, sadece belediye başkanlığı değil, Türkiye’nin kutlu yolculuğunun daha da ileriye gitmesi için önemli bir tercihtir. Huzurumuzun, istikrarımızın artması için bir tercihtir. Türkiye’de AK Parti özgürlüklerin teminatıdır. Birliğin kardeşliğin teminatıdır. Biz partili partisiz tüm İslahiyeli hemşehrilerimizin desteğini istiyoruz. Çünkü bir Türkiye’nin partisiyiz. Çünkü biz, memleket sevdalısı bir partiyiz" şeklinde konuştu.


Millet ittifakının seçmenlerinden de oy isteyen Bakan Gül, "Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, CHP’li, HDP’li, Saadet Partili, İyi partili, tüm hemşehrilerimden Türkiye partisi olan Cumhur ittifakına ak partiye en güçlü şekilde destek vermenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.



"Cumhur İttifakı sağanak gibi yağacak"


Yağmur altında konuşmasını sürdüren Adalet Bakanı Gül, "Şimdi, yağmur yağıyor, bereket yağıyor. 31 Mart’tan sonra sandıktan cumhur ittifakı da inşallah sağanak gibi yağacak" ifadelerine yer verdi.


Bakan Gül, Türkiye’de daha önceki dönemlerde yaşanan başörtü yasaklarını da hatırlatarak, "Benim başörtülü bacıma yapılan bu revaya, bu yasakçılığa karşı, Recep Tayyip Erdoğan geldi. Yasakçı Türkiye tarih oldu. Kimse düşüncesinden dolayı, inancından dolayı, öteki olmayacak. Horlanmayacak. Farklı bir muameleye tabi tutulmayacak" dedi.



"Özgürlükleri korumak boynumuzun borcu"


Bugüne kadar olduğu gibi seçimden sonra da bu ülkede yaşayan her kesimin özgürlüklerine halel gelmesini engelleyeceklerini vurgulan Bakan Gül, "Seçimden sonra yapısal reformları da hızlı bir şekilde yapacağız. Ekmeğimizi daha fazla büyüteceğiz. İstihdamı arttıracağız. Hiçbir kesim, ötekileştirilmiş, itilmiş hissetmeyecek" ifadelerine yer verdi.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin ise İslahiye’deki kalabalıktan memnuniyetini dile getirerek, "Yeter de söz de karar da milletindir diyoruz. Durmak yola Ak Parti ile yola devam diyoruz" diye konuştu.


Öte yandan mitinge AK Partili milletvekili ve teşkilat yöneticileri ile partililer de katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:40
  1. doğa

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