0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül: Bu dönemde hükümet olarak...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu." dedi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:48
Adalet Bakanı Gül: Bu dönemde hükümet olarak...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde de yerini korumayı başaran Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu.

 

Gül, yeni dönem ve kabinenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu. Hükümet krizleri geride kaldı. Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak." diye konuştu.

Gül, bugün 27.Dönem Milletvekilliği görevinden istifa ederek, Adalet Bakanlığı görevi için yemin edecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:48
  1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

YORUM YAZ

  • ihsihs54 dk önce
    İnşeallah öyle olur.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Güven veren bir adalet tesis edeceğiz! Bu ülkeyi yönetenlerden icin cok önemli bir söz. Adaletsiz devlet yönetimi hem insanlara eziyet hemde yurt dışında büyük eleştirilere sebep oluyor ve AB tarafından bir cok ekonomik anlaşmalar kızakta beklemekte...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...
  1. Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali..
  2. Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlhan Mansız..
  3. Mehmet Şimşek yeni kabinede olmadığını..
  4. CHP’de muhalifler delege avına çıktı
  5. Flaş! O internet adresi de..
  6. e-Devlet'ten yeni hizmetler!
  7. Darbeci FETÖ firarisi 458 asker her..
  8. Erdoğan düşmanı KTÖS’ün gerçek yüzü
  9. Araplar, Haccı Türkiye'de konuşacak!
  10. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
  11. İstanbul Bakırköy'de korkunç görüntü!..
  12. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev..
  13. Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama:..
  14. Başbakanlık internet sitesi,..
  15. Metin Altıok kimdir? Metin Altıok..
  16. Başkan'ın ilk adımı Rumları rahatsız..
  17. İranlı din adamından ülkeyi bölecek..
  18. WhatsApp'ta kırmızı mesaj dönemi..
  19. Hulusi Akar'ı hiç böyle görmediniz!..
  20. Ekonomi Politikaları Kurulu'na 13..
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti