Adalet Bakanı Gül: "Anayasa değil, kendi cemaatinin dediğine göre karar veren bu güruh, yargıdan temizlendi"

Adalet Eğitim Merkezi açılış törenine katılmak için Rize’ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Anayasa’ya değil, kendi ideolojisine, kendi düşüncesine, kendi cemaatinin dediğine göre karar veren bu güruh, yargıdan temizlendi" dedi.

Katıldığı açılış töreninde yaptığı açıklamalarla FETÖ’nün yargıyı kendi ideolojik amaçları doğrultusunda bir silah gibi kullanmaya çalıştığına şahit olduklarını dile getiren Adalet Bakanı Gül, "Anayasa’ya değil; kendi ideolojisine, kendi düşüncesine, kendi cemaatinin dediğine göre karar veren bu güruh, yargıdan temizlendi. Yargı mensuplarımız her zaman olduğu gibi Anayasa’ya, vicdana göre karar veremeye devam edecekler. Biz de yeni dönemde daha fazla reform yaparak vatandaşımızın yargıya güveninin artışı için ve yargının da hızlanacağı bir sistemi hep beraber hazırlıyoruz. 11 milyon dosyanın içerisinden hakim, savcılarımız geçen yıl karar vermişler. 3 dosyada, 50 dosyada verilen bir kararın, dosyanın içeriğine bakmadan yargı mensuplarımızı töhmet altında bırakmak, adalet teşkilatımızı töhmet altında bırakmak kimseye fayda sağlamaz. Adalet herkes içindir ve tüm yargı mensuplarımız da Türk milletine yakışır şekilde karar vermeye çalışıyorlar. Bu kararı verirken tüm personelimiz ve çalışanlarımız adliyenin bir adalet kapısı olduğunun bilincindedirler" ifadelerini kullandı.

Bakan Abdulhamit Gül, konuşmasının ardından Rize Adalet Eğitim Merkezi’nin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.