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Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü

ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile görüştü- ABD Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü

11 Haziran 2019 Salı 23:25
Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi.

ABD Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.

Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecindeki son durum da dahil olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren konuların ve ABD ile Türkiye arasındaki adli iş birliği süreçlerinin ele alındığı kaydedildi.

Bakan Gül'ün Washington'daki programı kapsamında bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geleceği ve ikili ilişkileri ele alan temaslar gerçekleştireceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 23:25
  1. ABD
  2. ABD Adalet Bakanı William Barr
  3. AdaletBakanı Abdulhamit Gül
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