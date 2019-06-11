Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile görüştü- ABD Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü

WASHINGTON (AA) - ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi. ABD Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi. Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecindeki son durum da dahil olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren konuların ve ABD ile Türkiye arasındaki adli iş birliği süreçlerinin ele alındığı kaydedildi. Bakan Gül'ün Washington'daki programı kapsamında bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geleceği ve ikili ilişkileri ele alan temaslar gerçekleştireceği aktarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.