Adalet Bakanı Gül, 35. Noteri ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, yürütme burada söz sahibi değildir. Elbette itirazları karara bağlayacak olan Yüksek Seçim Kurulu’dur. Vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, nöbetçi memur uygulaması kapsamında Ankara 35. Noterini ziyaret etti. Gül, hukukun kolaylaştırıcı olmasına inandıklarını belirterek, temel amaçlarının hukukun vatandaşın hayatını kolaylaştırması olduğunu kaydetti. Sürelerin kısalması, adaletin gecikmeden tesis edilmesinin temel yaklaşımları olduğunu belirten Bakan Gül, "Bu konudaki aksaklıkları kaldırmaya yönelik adımlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Gül, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Türkiye’de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır, milletin iradesine herkesin saygı duyması gerekir. Tüm süreçler seçim kurulları yönetiminde, siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, yürütme burada söz sahibi değildir. Millet sözünü söylemiştir, elbette itirazları karara bağlayacak olan Yüksek Seçim Kurulu’dur. Vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin büyükşehir belediye başkanlarının ilçe belediye başkanlarını ataması önerisine ilişkin soruya cevap veren Bakan Gül, "Bu düşünceler elbette değerlidir. Bu öneriler değerlendirilir. Meclisin takdirinde uygun görülmesi halinde yasalaşacaktır. Bunların hepsi çok değerlidir" şeklinde konuştu.

Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise Türkiye Noterler Birliği olarak vatandaş odaklı, vatandaşla daha kolay, ucuz ve hızlı, güvenli bir hizmet vermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, nöbetçi noterlik hizmetiyle yurt dışındaki temsilciliklerde yapılan işlemlerin örneklerinin noterlerden tasdik edilerek verilmesi uygulamasının da başladığını ifade etti.