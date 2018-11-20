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Adalet Bakanı, cezaevlerindeki tutuklu sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur."

20 Kasım 2018 Salı 10:51
Adalet Bakanı, cezaevlerindeki tutuklu sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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